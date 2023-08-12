Во время байк-шоу в Волгограде женщине поранил голову свалившийся с неба дрон

Зрелищное шоу снимали с квадрокоптера, но он потерял управление. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Упавший с неба квадрокоптер поранил голову одной из зрителей кульминации байк-шоу 2023 Волгограде возле музея-панорамы «Сталинградской битва». Женщине средних лет поранило голову. Очевидцы сообщают, что дрон телекомпании потерял управление. При этом все зрители жаловались на почти полное отсутствие связи в центре, сообщили очевидцы.

- Во время байк-шоу была отвратительная связь. Интернет практически не работал. После падения дрона женщине помогли медики, - рассказали очевидцы.

Прямая онлайн-трансляция байк-шоу здесь.