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НовостиПроисшествия12 августа 2023 19:07

Во время байк-шоу в Волгограде женщине поранил голову свалившийся с неба дрон

Одна из зрителей кульминации байк-шоу обратилась к медикам из-за свалившегося ей на голову квадрокоптера
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Зрелищное шоу снимали с квадрокоптера, но он потерял управление.

Зрелищное шоу снимали с квадрокоптера, но он потерял управление.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Упавший с неба квадрокоптер поранил голову одной из зрителей кульминации байк-шоу 2023 Волгограде возле музея-панорамы «Сталинградской битва». Женщине средних лет поранило голову. Очевидцы сообщают, что дрон телекомпании потерял управление. При этом все зрители жаловались на почти полное отсутствие связи в центре, сообщили очевидцы.

- Во время байк-шоу была отвратительная связь. Интернет практически не работал. После падения дрона женщине помогли медики, - рассказали очевидцы.

Прямая онлайн-трансляция байк-шоу здесь.