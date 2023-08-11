Володин: планируются парламентские слушания по проблеме загрязнения Волги

Вячеслав Володин сообщил о поступающих жалобах из-за нефтяного пятна в Волге в Волгограде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне стало известно о загрязнении Волги в Красноармейском районе Волгограда. В Волго-Донском канале нашли нефтяное пятно площадью порядка 10 тысяч квадратных метров. О проблеме узнал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он рассказал, что ему поступает много обращений по поводу обнаруженного загрязнения в реке в Волгограде.

- Причины устанавливаются, но совершенно очевидно: экологии нанесен вред. Когда речь идет о такой реке, как Волга, к любым техногенным инцидентам необходимо относиться с особым вниманием, - сообщил Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Спикер нижней палаты парламента Российской Федерации подчеркнул, что Госдума взяла на контроль вопрос оздоровления Волги и внедрения очистных сооружений на коммунальных предприятиях крупных городов, стоящих на берегах Волги. В состав бассейна реки входят 38 регионов, в которых проживают свыше 70 миллионов человек.

- Сегодня 85 % загрязнений - это стоки жилищно-коммунального хозяйства. Осенью планируем провести большие парламентские слушания, посвященные данной проблеме, - добавил Вячеслав Володин.