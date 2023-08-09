Росприроднадзор: в Волгограде выявили нефтяное пятно в Волге

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

В Красноармейском районе Волгограда обнаружили нефтяное пятно в Волге. Загрязнение нашли в Волго-Донском судоходном канале. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в территориальном Управлении Росприроднадзора.

- В адрес Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям поступила информация о наличии нефтяной пленки между 5 и 6 шлюзами ВДСК имени Ленина в Волгограде, - отметили в ведомстве.

В Волге образовалось пятно в виде радужной пленки и характерным для нефтепродуктов запахом. Площадь загрязнения составила 10 тысяч квадратных метров. Что стало источником нефтяного пятна, пока неизвестно. Сотрудники лаборатории взяли пробы воды для исследований. После получения результатов оценят ущерб, нанесенного Волге, и будут приняты меры реагирования.