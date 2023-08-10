В Волгограде завели уголовное дело после смертельной аварии с мотоциклом

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Волгоградская полиция сообщила подробности ДТП в Красноармейском районе, в котором погибли 2 человека. 9 августа столкнулись «КамАЗ» и мотоцикл.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, на 37-летнего водителя большегруза была заведено уголовное дело. Мужчина подозревается в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Напомним, ДТП произошло днем в среду. В 12.40 водитель «КамАЗа» напротив дома №23 по улице Плеханова при повороте налево не пропустил и снес мотоцикл «Рейсер». От полученных травм на месте аварии погибли 44-летний водитель мотоцикла и его 33-летняя пассажирка.