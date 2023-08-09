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НовостиПроисшествия9 августа 2023 12:15

В Волгограде в ДТП с «КамАЗом» погибли мотоциклист и его пассажир

Смертельная авария с «КамАЗом» и мотоциклом произошла на юге Волгограда
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Днем 9 августа в Красноармейском районе Волгограда произошло смертельное ДТП с «КамАЗом» и мотоциклом. Погибли 2 человека.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в среду в 14.00 «КамАЗ» и мотоцикл столкнулись напротив дома №23 по улице Плеханова. На месте происшествия погиб мотоциклист и его пассажир.

- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия и личности погибших, - отметили в региональной полиции.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа.