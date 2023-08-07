Волгоград оказался в аутсайдерах рейтинга по строительству жилья

Волгоград оказался в аутсайдерах по объему нового жилья на одного жителя Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В России составили рейтинг городов по вводу нового жилья. В списке оказались 100 городов, есть среди них и Волгоград, только он располагается внизу. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на «РИА Рейтинг», Волгоград занимает 77 место по объему введенного жилья на одного человека по итогам 2022 года.

На одного волгоградца приходится только 0,39 квадратных метра нового жилья. Подобные показатели у Махачкалы и Магнитогорска (по 0,40 квадратных метра), а также Омска и Иваново (по 0,38 квадратных метров). Лидируют города Краснодарского края. В Краснодаре на одного жителя было введено 2,47 квадратных метров жилья, также в тройке рейтинга Новороссийск (1,97 квадратных метра) и Сочи (1,77 квадратных метра). Замыкают сотню Магадан (0,09 квадратных метра), Комсомольск-на-Амуре (0,08 квадратных метра) и Мурманск (0,02 квадратных метра).

Что касается общего объема введенного жилья в 2022 году, то в Волгограде он составил 399,3 тысячи квадратных метров. По этому показателю город занял 30 место в стране.

Напомним, по итогам шести месяцев 2023 года в Волгоградской области увеличился спрос на ипотеку.