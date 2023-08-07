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НовостиЭкономика7 августа 2023 11:18

Волгоградцы в 2023 году взяли в ипотеку 34,3 миллиарда рублей

Жители Волгоградской области берут ипотеку активнее, чем год назад
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградцы активно берут кредиты на покупку жилья

Волгоградцы активно берут кредиты на покупку жилья

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области вырос спрос на ипотеку. В январе-июне 2023 года волгоградцы оформили в 1,6 раза больше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличился и объем кредитов – в 1,7 раза. За полгода жители региона в общей сумме взяли в ипотеку 34,3 миллиарда рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в отделении Волгоград Южного ГУ Банка России.

- Увеличению спроса способствуют в том числе различные льготные программы, например, на новостройки, для семей и IT-специалистов, - заявил заместитель управляющего отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дмитрий Каменев.

Всего за 6 месяцев 2023 года волгоградцы оформили кредитов на 144,7 миллиарда рублей – это в 1,5 раза больше, чем за первые полгода 2022-го.