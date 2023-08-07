Волгоградцы в 2023 году взяли в ипотеку 34,3 миллиарда рублей

Волгоградцы активно берут кредиты на покупку жилья Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области вырос спрос на ипотеку. В январе-июне 2023 года волгоградцы оформили в 1,6 раза больше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличился и объем кредитов – в 1,7 раза. За полгода жители региона в общей сумме взяли в ипотеку 34,3 миллиарда рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в отделении Волгоград Южного ГУ Банка России.

- Увеличению спроса способствуют в том числе различные льготные программы, например, на новостройки, для семей и IT-специалистов, - заявил заместитель управляющего отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дмитрий Каменев.

Всего за 6 месяцев 2023 года волгоградцы оформили кредитов на 144,7 миллиарда рублей – это в 1,5 раза больше, чем за первые полгода 2022-го.