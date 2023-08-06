Главный тренер «Ротора» рассказал, за счет чего команда может улучшить результаты

У волгоградской команды в четырех матчах 3 ничьих и одно поражение. Фото: СК "Ротор".

В 4-м туре группы «золото» дивизиона А Второй лиги «Ротор» проиграл «Иртышу». Волгоградская команда в Омске уступила со счетом 0:1.

Главный тренер «сини-голубых» Алексей Стукалов прокомментировал проигрыш своих подопечных. Но начал он свою пресс-конференцию с извинений.

- В первую очередь надо, наверное, извиниться перед болельщиками за такой результат, поблагодарить тех, кто сюда добрался. Мы знали, предполагали, что игра будет сложной. Условия не буду обсуждать, они были равные для всех, - сказал Алексей Стукалов.

Матч в Омске проходил в манеже. «Ротор» не смог использовать свои моменты. В итоге «сине-голубые» после четырех туров пока не имеют ни одной победы. Главный тренер команды назвал, как можно исправить положение. Рецепт ожидаемый.

- К сожалению, пока действия в атаке оставляют желать лучшего. Именно атакующая группа. Моменты создаются, но не используются. Здесь рецепт один: кропотливая работа. Значит, надо работать не на 100%, а на 200%, чтобы это ситуацию переломить, - подчеркнул главный тренер «Ротора».