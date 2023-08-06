После ничьих случилось поражение: «Ротор» в гостях проиграл «Иртышу»

Волгоградская команда остается без побед в сезоне. Фото: СК "Ротор".

«Ротор», мягко говоря, разочаровывает своих болельщиков. Волгоградская команда пока не может победить в новом сезоне, а сегодня она вовсе потерпела поражение. В 4-м туре группы «золото» дивизиона А Второй лиги «Ротор» в Омске уступил местному «Иртышу» со счетом 0:1.

В первом тайме защитник «Ротора» Сергей Зуйков послал мяч в штангу. Ответили попаданием в каркас ворот и хозяева. А на 52-й минуте Иван Лапшов вывел «Иртыш» вперед. Этот мяч оказался единственным в матче. Омичи остаются лидером турнира.

У подопечных Алексея Стукалова после четырех туров 3 набранных очка, у них 3 ничьих и одно поражение. «Ротор» занимает седьмое место в таблице, остальные встречи 4-го тура состоятся позднее.

В следующем матче «Ротор» 13 августа на «Волгоград Арене» примет «Краснодар-2». Начало встречи в 19.00.