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НовостиОбщество4 августа 2023 13:18

В Волгограде троллейбус №15а будет ходить в Жилгородок

Троллейбусный маршрут продлят к открытию новой школы
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
После продления маршрута будут ездить троллейбусы на автономном ходу

После продления маршрута будут ездить троллейбусы на автономном ходу

Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде изменения коснутся троллейбусного маршрута №15а. Он будет продлен до Жилгородка, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города. На линию выйдут троллейбусы на автономном ходу.

Транспорт будет идти после остановки «Больничный комплекс» по улице Землячки, проезду Дорожников, улицам Шекснинской, Восточно-Казахстанской и Танкистов до трамвайного кольца. На маршруте будут использоваться более 20 единиц транспорта. Сейчас на маршруте 15а «Больничный комплекс – площадь Куйбышева» используются обычные троллейбусы.

По такому маршруту будут курсировать троллейбусы №15а. Схема: администрация Волгограда.

По такому маршруту будут курсировать троллейбусы №15а. Схема: администрация Волгограда.

- Ожидаемый запуск обновленного маршрута – до открытия строящейся школы, - сообщили в мэрии.

Новая школа на 1000 учеников в Жилгородке откроется к 1 сентября 2024 года.

А до конца 2023 года в Волгоград должны поступить 56 новых троллейбусов на автономном ходу.