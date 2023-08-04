На западе Волгограда в следующем году откроют новую школу

Фото: администрация Волгоградской области

На улице Шекснинской в Волгограде продолжается строительство школы на 1000 учеников. Ход работ в Дзержинском районе оценил губернатор Андрей Бочаров, проведя на стройплощадке рабочее совещание. Образовательное учреждение откроет двери для школьников 1 сентября 2024 года.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, рабочие завершили возведение внешних коммуникаций, стен, подходит к концу устройство перегородок. Обустраивается кровля, устанавливаются окна, конструкции актового и спортивного залов, монтируются внутренние инженерные системы, благоустраивается территория. Готовность школы оценивается в 75%.

Ожидается, что новое образовательное учреждение снизит нагрузку на другие школы в Дзержинском районе и уменьшит число обучающихся во вторую смену.

- Микрорайон развивается активно, школа будет востребована. Но есть еще одна задача — обеспечить безопасный доступ к заполотновской части, сделать безопасным пересечение Третьей продольной, - заявил Андрей Бочаров.

Планируется продлить маршрут троллейбусов на автономном ходу, отремонтировать дороги, сделать парковки и переход через Третью продольную. Во время сегодняшнего совещания было озвучено, что в Волгограде будут построены еще несколько школ.

- В течение следующего года примем дополнительные решения. У нас строятся еще 4 школы: две будут сданы в этом году, две — в 2024-м, - подчеркнул губернатор.