Волгоградская прокуратура следит за проверкой после ДТП с 4 погибшими

В ДТП погибли четыре человека. Фото: областная прокуратура.

Прокуратура Волгоградской области взяла на свой контроль ход проверки по факту страшного ДТП с четырьмя погибшими в Суровикинском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, по предварительным данным на трассе столкнулись «Тойота Аурис», «Рено Логан» и «Хендай Старекс». Последнюю иномарку слегка зацепило, а вот две другие врезались лоб в лоб. Машинаы раскорежило. На месте погибли сразу три человека - 70-летний водитель «Тойоты», который выехал на полосу встречного движения, а также два пассажира.

- В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель автомобиля «Тойота Аурис» и его 45-летний сын, а также пассажир автомобиля «Рено Логан» - 30-летняя жительница региона. Госпитализированный с места аварии водитель автомобиля «Рено Логан» впоследствии от полученных травм скончался в больнице, - уточнили в прокуратуре.

Полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства смертельной аварии.