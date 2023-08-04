Под Волгоградом в жестком столкновении Рено и Тойоты погибли 4 человека Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На трассе в Волгоградской области в ночь на 4 августа в смертельной аварии погибли 4 человека. Страшное ДТП произошло в 23.30 часов на федеральной автодороге «Волгоград-Каменск-Шахтинский». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, за рулем «Тойоты Аурис» находился 70-летний водитель. Мужчина ехал со стороны Ростова-на-Дону в направлении города-героя.

На 157 километре он выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать едущие впереди машины. Но случилось ужасное - автомобиль не успел вернуться на свою полосу движения и врезался в мчавшийся на него «Рено Логан».

- В результате ДТП на месте скончались водитель и 44-пассажир «Тойоты», 30-летняя пассажирка автомобиля «Рено». Водитель автомобиля «Рено» скончался в больнице, - уточнили в полиции.