Жители Волгограда на карте могут указать, чего не хватает в городе

У волгоградцев интересуются, чего не хватает в городе Фото: Екатерина СИМОХИНА

Администрация Волгограда вместе с омскими архитекторами начали работать над документами территориального планирования и градостроительного зонирования города-героя. Волгоградцев приглашают принять участия в опросах, чтобы определить, каких объектов и инфраструктуры не хватает в областном центре.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Институте территориального планирования «Град», волгоградцы могут на интерактивной карте показать и прокомментировать волнующие территории.

- Мы ждем любые предложения. Например, Вы можете указать, где необходимо разместить новый парк или сквер, детский сад или автобусную остановку. Разрабатывая проект, важно понимать, как различные категории пользователей, используют городские пространства, какие есть потребности и запросы у жителей в различных областях городского развития, включая жилье, мобильность, социальную инфраструктуру и городские сервисы, - обратились архитекторы к волгоградцам.

Жители Волгограда уже оставляют свои предложения на интерактивной карте. Среди них – обустройство берега Волги не только в Центральном, а во всех районах, создание прогулочных зон, строительство дорог и поликлиники на Семи Ветрах, снос торговых павильонов в парке героев-летчиков. Предложения можно оставить по ссылке.

Напомним, архитекторы из Омска занялись разработкой генерального плана Волгограда. Для этого специалисты обратились к жителям с просьбой рассказать о проблемных вопросах города.