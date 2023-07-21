Генеральный план Волгограда создадут архитекторы из Омска

Омские архитекторы хотят сделать новый генплан Волгограда Фото: Екатерина СИМОХИНА

К жителям Волгограда обратились с просьбой рассказать о своем городе, оценить качество жизни, доступность транспорта, определить минусы и плюсы. Архитекторы из Омска создают новый генеральный план Волгограда. Для этого специалисты хотят учесть все важные моменты.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Институте территориального планирования «Град», невозможно точно рассчитать показатели или разместить объекты в генеральном плане без изучения проблем, потребностей и предпочтений жителей Волгограда. Поэтому специалисты используют различные инструменты.

Анализируются комментарии волгоградцев о городе во всех социальных сетях. Учитываются публикации в СМИ для определения злободневных проблем и важных вопросов. Проводятся массовые интернет-опросы, по их результатам специалисты поймут, в каких изменениях нуждаются жители Волгограда. В опросах предлагают оценить, насколько им комфортно проживать в своем районе, какое у него экология, что на нее влияет. Также у горожан интересуются качеством образования, развитием творческих кружков и спортивных секций, разнообразием развлечений. Есть вопросы о удобстве общественного транспорта, наличии магазинов, кафе, ресторанов, парков, уровне доходов и причинах, почему люди переезжают в другие регионы. Кроме того, можно назвать, чего волгоградцам не хватает в своем городе, среди вариантов – пляжи, спортивные площадки, велодорожки, скверы, ТРЦ.

Отдельный опросник – о транспорте Волгограда. У респондентов интересуются, на чем они добираются на работу или учебу, сколько времени уходит на дорогу. Есть вопросы о наличии тротуаров, светофоров, пешеходных переходов, качестве дорог, доступности остановок общественного транспорта, комфорте, трамваев, троллейбусов и автобусов.

Скоро будет запущена интерактивная карта, на которой пользователи смогут вносить новые замечания, делиться собственными идеями, оставлять комментарии. Еще архитекторы будут проводить интервью с экспертами, представителями научных и бизнес-сообществ, активистами. Результаты интервью позволят получить профессиональную оценку проблем и потенциалов Волгограда и агломерации.

- В совокупности, полученные данные помогут создать такие документы, которые будут максимально полезны горожанам: повысят комфорт и качество жизни, улучшат инвестиционный климат в строительной сфере, - отметили омские архитекторы.