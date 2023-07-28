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НовостиПроисшествия28 июля 2023 10:40

В Волгоградской области за сутки вспыхнул третий ландшафтный пожар

Возгорание произошло в Камышинском районе Волгоградской области
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Спасатели очередной раз тушат сухую траву

Спасатели очередной раз тушат сухую траву

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Волгоградской области вновь произошел масштабный природный пожар. На этот раз полыхает степь в Камышинском районе, неподалеку от сельского поселения Антиповка. Местные жители сокрушаются, что огонь уничтожил уже несколько сотен квадратных метров сухой травы. В пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области подтвердили факт возгорания.

- Горит сухая трава на площади 2 гектара. Пожарные работают, угрозы нет, - кратко ответили в главке МЧС.

Напомним, что это уже третий пожар за последние сутки. Накануне, 27 июня, пожарным пришлось тушить сухостой сначала в Калачевском, а затем в Городищенском районах области. Причина все та же – стихийный ландшафтный пожар.