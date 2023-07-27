Под Волгоградом 27 июля разгорелся крупный природный пожар

Пожарная машина прибыла на место возгорания незамедлительно Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Стихийный ландшафтный пожар разгорелся сегодня, 27 июля, в Городищенском районе Волгоградской области. Загорелась сухая трава. На пожаре работают несколько расчетов. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы около 16:50. На месте работает группировка сил и средств МЧС России по региону, - сообщили в главке.

К счастью, погибших и пострадавших нет, как нет угрозы и жилым домам, стоящим неподалеку. Причина пожара и площадь возгорания, устанавливается.