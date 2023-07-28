Огромный пожар у полигона Минобороны второй день тушат под Волгоградом

Пожарные продолжают бороться с огнем. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Второй день под Волгоградом пожарные продолжают тушить крупные ландшафтные пожары, которые охватили степь, поля и леса на площади около 1200 гектаров. Накануне, 27 июля, загорелись поля и леса у полигона Минобороны в Калачевском районе. Позже пламя охватило огромную территорию и в Городищенском районе. Полной ликвидации еще нет ни на одном из двух пожаров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Напомним, пожар на границе двух районов разгорелся в начале третьего дня 27 июля. Сначала огонь стеной поднялся в Калачевском районе полигона Минобороны. Там локализацию возгорания объявили в 19.42. Выгорело порядка 30 гектаров. В 16.50 заполыхало в Городищенском. В 21.30 пожарным удалось локализовать возгорание на 1000 гектаров травы и 150 гектаров лесов.