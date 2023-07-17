«Закрыл морду лапками»: зоозащитники вызволили из кафе в Волгограде измученного до смерти енота

Для енота создали комфортные условия. Фото: скрин с видео приюта Дино.

Волонтеры волгоградского приюта «Дино» вызволили из кафе в Краснооктябрьском районе города-героя измученного до смерти енота, которая держали для развлечения посетителей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в приюте, животное в ужасном состоянии. У него отсутствует хвост, при этом никто не оказал еноту элементарную помощь - долгое время рана оставалась открытой. При каких обстоятельствах животное получило страшную травму - неизвестно. Возможно обморожение, но также не исключается, что это последствия жестокого обращения.

- Он сидел, уткнувшись мордочкой в пол, обхватив свою голову лапками-ручками: абсолютная безнадёга и апатия ко всему происходящему, осознавая ничтожность своего положения, ведь енот очень интеллектуальное животное, я бы даже сказала осознанное! - сетует директор приюта «Дино» Анжела Макарова.

Питомцу оказывают необходимую помощь, для него создали хорошие условия. К слову, в «Дино» несколько енотов, а также львы, лисицы, обезьянка и другие животные. Помимо этого, в приюте содержатся около четырех сотен бездомных собак.