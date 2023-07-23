В Волгоградской области центр поддержки семей участников СВО провел 800 консультаций

Единый центр работает на улице Таращанцев. Фото: пресс-служба АВО.

Недавно открытый Единый центр поддержки семей участников СВО в Волгограде провел более 800 телефонных и очных консультаций для родных и близких защитников.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, площадка работает на улице Таращанцев №1а. Обратиться можно как по телефону (8 (8442) 73-02-33), так и прийти лично. Сотрудники помогают гражданам получить необходимую информацию и помощь от различных центров - социального, бюро медико-социальной экспертизы и других.

- Специалисты не только рассказывают о реализуемых в регионе мерах поддержки призванным в рамках частичной мобилизации, служащим по контракту, добровольцам, членам их семей, но и содействуют в оформлении помощи, минимизировав при этом действия самих заявителей, - уточнили в обладминистрации.

Сам центр оборудован всем необходимым, в том числе игровой для детей, комната психологической разгрузки, место для отдыха и комфортного общения.