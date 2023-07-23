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НовостиОбщество23 июля 2023 7:07

Концерт Натали и фейерверк: куда сходить на День города в Волжском 23 июля 2023 года

Волжан на День города 23 июля приглашают на концерт, модный парад и салют
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
23 июля в Волжском будет грандиозный салют.

23 июля в Волжском будет грандиозный салют.

Фото: Кирилл ПЕНКИН

В воскресенье, 23 июля 2023 года, в Волжском в честь Дня города пройдет масса интересных мероприятий. Жителей и гостей приглашают на концерт певицы Натали, которая выступит в честь 69-летнего юбилея города-спутника.

Программа праздничных мероприятий 23 июля 2023 года начнется в парке «Ноосфера» у речпорта в 10.00 утра, где состоится заезд гидроциклов. В обеденное время пройдет парад гидроциклов, а после зрелищных соревнований покататься смогут и гуляющие.

В 19.00 вечера 23 июля 2023 года на площади Ленина выступит популярная певица Натали, которая споет в том числе известные хиты «О, боже, какой мужчина» и «Ветер с моря дул». После этого состоится фейерверк (подробная программа).