Праздник в честь 69-летия Волжского отметят с двумя салютами. Фото: администрация Волжского

В программе мероприятий на День города в Волжском 2023 – модный парад, молодежные фесты, книжный фестиваль и арт-аукцион, велопробег, автоквест и гала-концерт. В финале праздника в честь 69-летия Волжского выступит певица Натали, после начнется салют. День города в Волжском будут отмечать почти неделю, основные события пройдут 21, 22 и 23 июля 2023 года. Сайт volgograd.kp.ru подскажет, куда сходить и публикует расписание мероприятий праздника.

Куда сходить на День города в Волжском 20 июля 2023 года

20 июля 2023 с 17.00 до 20.00 в парке Гидростроитель День города в Волжском отметят на семейном празднике «Ты+Я=Волжская семья». В программе мероприятий - научное шоу, анимация, пенное шоу, живые статуи, спортивные локации, караоке.

Куда сходить на День города в Волжском 21 июля 2023 года

В парке Волжский на День города 21 июля 2023 в 17.00 – фестиваль красок, в 18.00 пройдет детский праздник «Город счастливого детства». Также в программе мероприятий– модный показ на площади Ленина. Он начнется в 19.00 перед ДК «Октябрь». Здесь же устроят конкурс одежды из картона и прочих подручных материалов.

21 июля 2023 в 17.00 День города в Волжском отметят в парке «Семейный» в поселке Краснооктябрьский.

Праздник на День города в Волжском с участием звезд российской эстрады 21 июля 2023 в 19.00 устроят в парке Гидростроитель. В этот день волжане будут зажигать с группой Offbeat orchestra. В финале праздника небо раскрасит яркий фейерверк.

Куда сходить на День города в Волжском 22 июля 2023 года

22 и 23 июля 2023 года с 10 утра до вечера в парке Волжский у памятника Высоцкому на День города устроят книжный фестиваль Bookfest для всех, кто любит читать и собирается в школу. В программе мероприятий – выставка-ярмарка, мастер-классы и презентации, лекции и розыгрыши.

На день города Волжского 22 июля 2023 в 9.00 в парке «Гидростроитель» устроят митинг, по традиции будут чествовать первостроителей. В спортшколе в это время начнется летний турнир по стрельбе из лука. Также в 9 утра стартует рыболовный фестиваль «Волжская fishка» на Ахтубе в поселке Металлург.

Велопробег на День города в Волжском стартует 22 июля 2023 в 10.00 от ФОКа «Русь», любители велоспорта проедут до ДК «ВГС». Плюс к этому по дорогам пройдет автоквест.

22 июля 2023 в 11.00 на городском пляже Волжского начнется праздничная программа на День города.

22 июля 2023 в 17.00 выставочном зале Волжского впервые пройдет арт-аукцион картин, где представят 20 работ десяти художников и два фото от известного мастера. Начальная цена лотов – от 10 тысяч. Вход – по пригласительным.

В программе мероприятий на общественном пространстве «Юность» в Волжском 22 июля 2023 в 18.00 - интерактивная молодежная площадка, в 21.00 кинопоказ под открытым небом.

На озере Круглом в Волжском День города 22 июля 2023 в 18.00 отметят с бардами и музыкантами в стиле джаз-рок, блюз, блюз-рок и рок. На сцену выйдут исполнители из Волжского, Волгограда и области, а также Астрахани: группы «Айвовый джем», «Стерео степь», Bluesway, «Бекк-Тайм», Сергей Исаев и Антон Салем.

22 июля 2023 в 18.00 в парке «Новый город» устроят спортивный праздник.

22 июля 2023 в 19.00 в Волжском начнется праздничная программа на День города в парке в парке Гидростроитель. Также в парке Солнечный между 30 и 37 микрорайонами с 19.00 до 22.00 волжан ждут интерактивные площадки, выставка мастеров, концерт танцевального ансамбля New flash и кавер-групп.

Куда сходить на День города в Волжском 23 июля 2023 года

23 июля 2023 с 10 утра на праздник в честь Дня города жителей Волжского приглашают в парк «Ноосфера» на территории речпорта, где пройдут заезды на гидроциклах.

23 июля 2023 в Волжском в 19.00 главный праздничный концерт на День города пройдет на площади Ленина в парке «Волжский». Хедлайнером и звездным гостем станет певица Натали, известная хитами «О, боже, какой мужчина» и «Ветер с моря дул». В финале программы праздника устроят грандиозный фейерверк.