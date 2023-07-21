73-летняя женщина погибла при пожаре в центре Волгограда

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Следователи организовали доследственную проверку после пожара в доме №58/1 на проспекте Ленина в Волгограде. В сгоревшей квартире в шестиэтажке была обнаружена погибшей 73-летняя женщина. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР.

По предварительной информации, пенсионерка проживала вместе со своим 53-летним сыном. Мужчину без сознания госпитализировали.

- При внешнем осмотре признаков, указывающих на криминальный характер смерти женщины, не установлено. Назначены судебные экспертизы для установления причины смерти и пожара, - отметили в следкоме.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося, после проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, пожар случился утром 21 июля в доме рядом с гостиницей «Hilton Garden Inn» и ТРК «Европа Сити Молл». Горела квартира на третьем этаже.