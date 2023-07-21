Один человек погиб в пожаре в доме рядом с ТРК «Европа Сити Молл»

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Утром в пятницу в центре Волгограда вспыхнул пожар в жилом доме. ЧП произошло в шестиэтажке рядом с гостиницей «Hilton Garden Inn» и ТРК «Европа Сити Молл». В доме №58/1 горела квартира на третьем этаже.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, горели вещи в квартире. На место выехали 3 пожарно-спасательных расчета. Огонь был ликвидирован в 8.03.

К сожалению, есть погибший и пострадавший. Причина пожара выясняется.