Зверское избиение подростками девушки в Волгограде взял на контроль Бастрыкин

У девушки забрали деньги и мобильник. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Двое 16-летних и 18-летний парень зверски избили бейсбольной битой, обстреляли из пневмата и ограбили 19-летнюю девушку в Волгограде. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову доложить о ходе расследования уголовного дела троих подростков, которых учинили разбой, сообщили в СК России.

- Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, - рассказали в СКР.

К счастью, девушка после жестокого нападения троих отморозков осталась жива и лечится дома.

- Пострадавшая доставлена в КБ СМП №7, после обследования и оказания медицинской помощи направлена на амбулаторное лечение, - рассказали в облздраве.

Напомним, трое парней, двое из которых – студенты колледжа из Волгограда, еще один – из Астраханской области, напали на девушку вечером в частном секторе Советского района Волгограда. Они повалили ее на землю, избили битой, сделали более 10 выстрелов из пневмата, а потом отобрали деньги и мобильник. До этого троица отморозков так же нагло ограбила 36-летнего мужчину. Сейчас молодые люди задержаны.