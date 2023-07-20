Избили бейсбольной битой, расстреляли и обокрали: в Волгограде трое отморозков напали на 19-летнюю девушку

Троих парней задержали по горячим следам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде возбуждено уголовное дело о разбойном нападении на девушку. Трое отморозков в частном секторе поселка Нижняя Ельшанка вечером 19 июля напали на 19-летнюю волгоградку с бейсбольной битой, расстреляли из пневматического пистолета и обокрали. Перед этим троица, среди которых двое несовершеннолетних, ограбила 36-летнего мужчину, сообщила сайту volgograd.kp.ru и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Волгоградской области Марина Смолянская. Сейчас пострадавшая девушка в больнице.

- Потерпевшая с множественными телесными повреждениями, в том числе пулевыми ранениями и черепно-мозговой травмой доставлена в медучреждение города, где ей оказывается квалифицированная помощь, - рассказала Марина Смолянская.

ЧП произошло в Советском районе Волгограда вечером 19 июня. На «охоту» по частному сектору в поселке Нижняя Ельшанка вышли трое молодых людей: двое 16-летних волгоградцев – студенты колледжа и 18-летний житель Астраханской области, которые уже не раз попадали в поле зрения правоохранителей.

С собой взяли пневмат и бейсбольную биту. Встретив на улице Районной 19-летнюю девушку, банда окружила ее и повалила на землю. Волгоградку жестоко избили битой – лупили по голове и телу без разбора. Плюс к этому выпустили в нее более 10 пуль из пневматического пистолета. После забрали все, что было ценного, 9 тысяч рублей и мобильник.

Позже стало известно, что за несколько часов до этого на соседней улице в нескольких сотнях метров от этого места троица отморозков ограбила 36-летнего волгоградца.

- Мужчина сообщил, что на улице Чебышева к нему подошли трое неизвестных, попросили прикурить, выхватили из сумки деньги в сумме 4500 рублей и скрылись, - рассказали в региональной полиции.

Полиция и следователи СКР быстро вышли на преступников, их задержали. На нападавших возбудили дело за групповой разбой по предварительному сговору с применением оружия. Свою вину все трое фигурантов дела признали. Следователи будут ходатайствовать о заключении их под стражу.