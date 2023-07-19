В Волгограде «Серебряковка» перестанет быть муниципальным вузом

Консерватория получит региональный статус к концу года Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Депутаты Волгоградской городской думы 19 июля проголосовали за смену статуса консерватории имени Серебрякова. Вуз будет переведен с муниципального на региональный уровень. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе гордумы Волгограда.

Сообщается, что «Серебрякова» остается одним из немногих вузов в стране, которые имеют муниципальный статус. В 2023 году из бюджета Волгограда консерватории было выделено 30 миллионов рублей.

- Средства предназначены на организацию предоставления высшего образования. Финансирование среднего профессионального образования – то есть подготовка основного контингента обучающихся - осуществляется за счет гранта из областного бюджета, - отметили в гордуме.

Поэтому мэрия предложила депутатам Волгограда рассмотреть вопрос о передачи консерватории на региональный уровень. Смена статуса должна произойти до конца текущего года.

В будущем в Волгоградской области планируется создать образовательный культурно-творческий центр, в котором будут репетиционные, творческие, образовательные, дискуссионные зоны. Площадку хотят сделать на базе «Серебряковки» и ВГИИКа.