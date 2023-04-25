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НовостиЗвезды25 апреля 2023 11:28

Волгоградская консерватория перейдет под контроль региона

На основе Серебярковки создадут новую площадку творчества
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Серебрякова перейдет на региональный уровень

Серебрякова перейдет на региональный уровень

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградская консерватория имени Серебрякова будет переведена на региональный уровень, а также вместе с ВГИИКом станет основой для будущего образовательного культурно-творческого центра для молодежи. Об этих планах губернатор Андрей Бочаров рассказал во время встречи с творческой молодежью 25 апреля 2023 года.

- Новая площадка, основой для которой станет консерватория и институт культуры и искусств, должна находиться в центральной части города и отвечать самым современным требованиям, - акцентировал глава региона.

Напомним, что ранее стало известно о планах на возведение нового образовательного культурно-творческого центра, где будут находиться репетиционные, творческие, образовательные, дискуссионные зоны, а принимать активное участие в его проектировании будут представители молодежи. До конца года власти решили сформировать техническое задание и приступить к проектированию.