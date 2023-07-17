Власти Волгограда ищут подрядчика для создания проекта ремонта Астраханского моста

Путепровод ремонтировали несколько лет назад, но некачественно. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Администрация Волгограда ищет подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию для ремонта Астраханского моста. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, проект должен быть готов в 2024 году и только после этого начнутся сами работы.

Напомним, путепровод ремонтировали несколько лет назад, но некачественно. Это обернулось скандалом: из-за коррозии, сталактитов и других нарушений суд обязал мэрию провести работы заново. Трехсотметровое сооружение построили в 60-х годах.

- Проектно-сметная документация будет готова в 2024 году, после чего станет возможным провести сами работы по капитальному ремонту сооружения с укреплением его несущих конструкций, заменой деформационных швов, восстановлением гидроизоляции, устройством организованного водооттока, а также модернизацией линии освещения, - добавили в мэрии.