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НовостиПроисшествия13 июля 2023 6:32

В Волгограде скончался 50-летний мужчина, на которого с крыши упала доска

СК организовал проверку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде скончался 50-летний мужчина

В Волгограде скончался 50-летний мужчина

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на 13 июля в Волгоградской областной клинической больнице №1 скончался 50-летний мужчина, получивший смертельную травму - на него в центре Волгограда с крыши строящегося дома упала доска. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета здравоохранения, накануне пострадавшего доставили в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии. Фрагмент крыши пробил ему голову. Мужчина находился без сознания. Врачи до последнего боролись за жизнь пациента.

- Несмотря на усилия врачей скончался в условиях реанимации в ночь на четверг. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, - уточнили в облздраве.

Напомним, накануне СУ СКР по Волгоградской области начало доследственную проверку по статье 219 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.