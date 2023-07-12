В центре Волгограда упавшая доска разбила голову прохожему мужчине

За пострадавшим скорая приехала за 20 минут Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несчастный случай произошел в самом центре Волгограда, точнее - в сквере имени Пушкина. Огромная доска упала со строящегося здания и пробила голову прохожему. Мужчина, истекая кровью, лежа на ступенях до приезда скорой. О состоянии пострадавшего сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе облздрава.

- Неопознанный мужчина доставлен в Волгоградскую областную больницу №1, получает лечение в реанимационном отделении, состояние тяжёлое, - пояснили в пресс-службе комитета Волгоградской области.

По рассказам очевидцев трагедии, доска вылетела с верхнего этажа строящегося небоскреба, нависшего над поймой реки Царицы, и сбила с ног мужчину. Неподалеку шли еще несколько человек, но они, к счастью, отделались только шоком.