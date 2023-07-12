Бардак: волгоградский губернатор рассказал на Экосовете о поездке по мусоркам

Такая ситуация с мусором недопустима, решили чиновники. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня, 12 июля, на заседание Экологического Совета с участием Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры в облдуму неожиданно нагрянул губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Темой обсуждения стали мусорные завалы в Волгограде и области, возникшие у регоператора «Ситиматик-Волгоград» сложности и ситуация в сфере обращения с ТКО в регионе в целом. Глава региона с ходу заявил присутствующим, что в выходные лично и без предупреждения проехал по контейнерным площадкам в нескольких районах областного центра, Волжском, Среднеахтубинском и в Городищенском районе и увидел там бардак.

- Нам с вами пора навести порядок в этой сфере. Сделать серьезные шаги в ближайшее время. Скажу, что увидел сам лично: контейнеры для сбора мусора переполнены, контейнерные площадки в мусоре находятся, о раздельном сборе мусора вообще речи никакой нет. Бардак, - описал увиденное своими глазами Андрей Бочаров.

По словам губернатора, некоторые места он проехал дважды, чтобы посмотреть, вывозят мусор или нет. «Ничего практически не изменилось за субботу-воскресенье», - констатировал губернатор и отметил стоящую в округе вонь. После глава региона проехал еще по нескольким районам области и в итоге на Экосовете сделал важное заявление на злободневную в сфере ЖКХ тему.

- Если кто-то не способен качественно оказывать услуги и выполнять свои обязанности, то, на мой взгляд, он не нужен Волгоградской области и жителям, - заявил Андрей Бочаров свою позицию. - Я никого не убеждал, никого не заставлял выходить на конкурсные процедуры. Мы готовы помогать, но так, чтобы наши города, села, хутора были завалены мусором, чтобы вонь такая стояла - это не допустимо. Вне зависимости от того, кто стоит за этими структурами и чего он хочет. Жители точно ни в чем не виноваты.

Ничего личного, отметил губернатор. Все прекрасно видели техническое задание и представляли объем работ, представляли сложности и риски. Люди, которые оплачивают услугу по обращению с ТКО, должны ее получить.

После устроили перекличку с районами, главы которых подтвердили наличие глобальных проблем с вывозом мусора. В ходе заседания Экосовета комитету природных ресурсов региона порекомендовали искать нового регионального оператора по обращению с ТКО.

- Регулятору необходимо принять все необходимые решения и меры по упорядочению всей технологической цепочки. Решение принять - до субботы. В течении следующей недели представить предложения по упорядочению работы всей системы сбора, вывоза, утилизации, захоронения, переработки мусора на территории Волгоградской области, - поставил задачи губернатор.