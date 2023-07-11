Под Волгоградом в ДТП с фурой погибли взрослый и ребенок

Все, что осталось от иномарки после столкновения Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Иловлинском района Волгоградской области сегодня, 11 июля, произошла страшная авария, в которой погибли два пассажира, еще трое находятся в больнице. Среди погибших есть ребенок, об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

Авария произошла около 18.00 на 880 километре трассы Р-22 «Каспий» иномарка фирмы Mercedes столкнулась с фурой. Двое пассажиров, среди которых был ребенок, скончались на месте до прибытия скорой. 29-летняя женщина - водитель "Мерседеса" и две девочки 8 и 9 лет доставлены в больницу.

- Пострадавшие доставлены в Иловлинскую ЦРБ в тяжёлом состоянии, - рассказали в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области. - Решается вопрос об эвакуации пострадавших в Волгоград

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа, медики.