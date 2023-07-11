Разбилась семья из Дагестана: подробности смертельной аварии на трассе Волгоград - Москва

Иномарку сильно покорежило. Фото: прокуратура ВО

В жуткое ДТП с фурой на 880 километре трассы Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе вечером 11 июля попала семья из Дагестана. За рулем «Мерседеса» была 29-летняя женщина, ехали со стороны Волгограда на Москву. Иномарка зацепила обочину, вылетела на встречку и протаранила фуру. На месте аварии погибли 36-летний муж и 7-летний сын водителя. Мать, ее 6-летняя дочь и 8-летний мальчик в больнице. Двое пострадавших в крайне тяжелом состоянии, сообщила сайту volgograd.kp.ru старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

- Женщина и 8-летний мальчик в тяжелом состоянии, у ребенка другая фамилия, - рассказала Оксана Черединина.

Известно, что супруг водителя в момент аварии был на переднем сидении автомобиля. Трое детей ехали сзади. Тяжело пострадавших женщину и ребенка медики готовят к эвакуации из Иловлинской ЦРБ в Волгоград.

Прокуратура региона взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту смертельного ДТП.