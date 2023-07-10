В Волгограде в июле отключат горячую воду

В семи районах Волгограда не будет горячей воды в июле Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

В Волгограде опубликовали график отключения горячей воды до конца июля. До конца месяца придется греть кастрюли и купаться в тазиках жителям шести районов города. Все отключения – плановые, коммунальщики проводят ремонт оборудования и котельных в преддверии отопительного сезона.

В июле горячую воду отключат в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном, Ворошиловском, Советском и Красноармейском районах. По многим адресам коммунальные неудобства будут в течение трех суток, а некоторым волгоградцам придется жить с холодной водой почти 2 недели.

Подробный график отключений горячей воды в июле можно посмотреть по ссылке.