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НовостиНедвижимость10 июля 2023 7:44

В Волгограде в июле отключат горячую воду

До конца месяца без горячей воды останутся жители шести районов города
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В семи районах Волгограда не будет горячей воды в июле

В семи районах Волгограда не будет горячей воды в июле

Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

В Волгограде опубликовали график отключения горячей воды до конца июля. До конца месяца придется греть кастрюли и купаться в тазиках жителям шести районов города. Все отключения – плановые, коммунальщики проводят ремонт оборудования и котельных в преддверии отопительного сезона.

В июле горячую воду отключат в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном, Ворошиловском, Советском и Красноармейском районах. По многим адресам коммунальные неудобства будут в течение трех суток, а некоторым волгоградцам придется жить с холодной водой почти 2 недели.

Подробный график отключений горячей воды в июле можно посмотреть по ссылке.