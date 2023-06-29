Купаться придется в тазике от пары дней до двух недель. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

График плановых отключений горячей воды 2023 в Волгограде на июль составили «Концессии теплоснабжения». Сайт volgograd.kp.ru публикует полный список адресов и даты, какого числа выключат, и когда дадут горячую воду жителям сотен домов почти во всех районах города-героя, сколько волгоградцы будут греть воду в кастрюлях и купаться в тазиках.

И это не считая тех, кто проведет начало июля без горячей воды после отключений в последние дни июня (график на июнь 2023).

Маяться без горячей воды в июле 2023 жителя Волгограда придется от пары дней до двух недель. В это время в городе будут модернизировать ЦТП и делать ремонт в котельных, менять оборудование и проводить профилактику, обновлять теплопроводы, а также устраивать испытания системы теплоснабжения на прочность. Волгоградцам придется потерпеть коммунальные страдания, чтобы встретить зиму с теплом и горячей водой.

Учтите, планово отключать горячую воду в Волгограде будут в 0.00 часов первого указанного в графике дня. Дадут ее после 24.00 последнего дня, хотя могут управиться и раньше. Но обычно горяченькая доходит до квартир только через сутки. На запуск системы требуется время, к тому же трубы иногда дают течь и тогда уже речь идет об аварийном отключении.

График плановых отключений горячей воды в Волгограде на июль 2023 года

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 17 по 19 июля 2023 года горячую воду отключат:

ул. Дзержинского, 3-15, 4-10, 14-24, 21-31, 28-36, 35, 37, 51а

ул. Жолудева, 2-8, 9а, 11а, 15а, 12-20, 19а, 20а, 36, 38

ул. Дегтярева, 1, 4, 4а, 5, 6, 7-11, 17, 21, 23, 33-37, 51

ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32

ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11

пр. Ленина, 197-213, 197а, 225, 227

ул. Ополченская, 5-11, 12, 20, 44, 69

ул. Д.Бедного, 2а

ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19

ул. 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

ул. Быкова, 4а

ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24

ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16

ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11

ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11

ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10

ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11

ул. Андреева, 13

ул. Атласова, 16

ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а

ул. С. Щедрина, 1, 5, 7

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 11 по 13 июля 2023 года горячую воду отключат:

ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60-70

ул. 39-й Гвардейской, 18-30, 27-33, 29а

ул. Р.Зорге, 38-46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60

ул. Репина, 1-17, 21-27, 62, 62а, 64-70

ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

ул. Вершинина 5, 7, 24

ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7

ул. 4-х Связистов, 25а, 25б

ул. Правды, 2, 4

ул. Лермонтова, 30

ул. Нестерова, 16, 16А

ул. Высокая, 18а, 18б

ул. Промышленная, 10

ул. Новоремесленная, 13

С 12 по 14 июля 2023 года горячую воду отключат:

Пр. Металлургов, 72-78

ул. Штеменко, 46-68

ул. Еременко, 35

ул. Титова, 36А, 44-64

ул. Триумфальная, 6, 8, 7-13, 12-18, 24-28

ул. Бажова, 7, 9

ул. Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31

ул. Качалова, 48, 52

ул. Аэрофлотская, 62

ул. 40 домиков, 18

С 17 по 19 июля 2023 года горячую воду отключат:

ул. Ватутина, 8-14

ул. Тарифная, 21-31

ул. Курильская, 5-9

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

Не запланировано.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 11 по 13 июля 2023 года горячую воду отключат:

Пр. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 59р, 60

ул. Глазкова, 14б, 15, 22, 23, 27

ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 18б, 20

ул. Землянского, 3, 5, 9

ул. Бакинская, 2, 2а, 13

ул. Коммунальная, 18

ул. 7-й Гвардейской, 6, 7, 12а, 17а

ул. Наумова, 14

ул. Краснознаменская, 6, 8

ул. Ленина, 6, 11

ул. Пражская, 1

ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38

ул. Чуйкова, 37, 51а, 55

ул. Порт-Саида, 7а

ул. Комсомольская, 6, 8

ул. Коммунистическая, 56

С 11 по 24 июля 2023 года горячую воду отключат:

ул. Кубанская, 15, 15А

С 17 по 27 июля 2023 года горячую воду отключат:

ул. Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28

ул. Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а

ул. Голубинская, 8

ул. Новороссийская, 5, 11

ул. Кубанская, 17

С 25 июля по 3 августа 2023 года горячую воду отключат:

ул. Пархоменко, 8, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62

ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77

ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20

ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б

ул. Ткачева, 3, 4, 5, 6, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20

ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60

ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б

ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20

ул. Селенгинская, 9, 11, 16

ул. Х. Нурадилова, 7

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 4 по 17 июля 2023 года горячую воду отключат:

ул. Автотранспортная, 79

С 24 по 26 июля 2023 года горячую воду отключат:

ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37, 47б

ул. Клинская, 33, 34, 35

ул. Калинина, 19, 21, 23, 25

ул. Канунникова, 9

ул. Огарёва, 1, 2, 7, 21б

ул. Рабоче-Крестьянская, 21, 25, 27

ул. Баррикадная, 19, 19А

ул. Иркутская, 8

ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31

ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12

ул. Каменская, 4, 6, 8, 10

ул. Лавочкина, 2, 3/1, 3/2, 5, 6/1, 7, 10/1, 10А

ул. Краснослободская, 17, 19

ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20

ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

ул. Моздокская, 3, 5, 7

ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3

ул. Ростовская, 6, 8, 9-19, 10, 12

ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18

ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18/1

ул. Липецкая, 5, 7

ул. Новоузенская, 10а

ул. Профсоюзная, 16а, 20

ул. Ковровская, 4

ул. Бобруйская, 1, 1а

ул. Пугачевская, 5а, 5г, 5д

ул. Гомельская, 7

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 27 по 28 июля 2023 года горячую воду отключат:

ул. Логовская, 1, 2, 5, 6

пр. Университетский, 34

пос. Стройдеталь, 13

С 17 по 19 июля 2023 года горячую воду отключат:

ул. 35-й Гвардейской, 4, 21, 1/1, 3/1

ул. Родниковая, 14, 16, 18

ул. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30

пр. Университетский, 49, 54, 57, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98

ул. Ак. Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7

ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4

ул. Славская, 3, 10, 12

ул. Полухина, 2/1, 2/2

ул. Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50

ул. Тормосиновская, 12

ул. Даугавская, 4, 5, 7а, 20

ул. Петровская, 9

ул. Калининградская, 2 а, 21

ул. Краснопресненская, 3

пер. Удмуртский, 2

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Не запланировано отключений.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С 18 по 20 июля 2023 года горячую воду отключат:

ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34

б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37

ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22

пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62

ул. Тельмана, 14, 19

ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а

ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55

ул. Доценко, 35а