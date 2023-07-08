В Волжском пожаром охвачен мебельный цех

Скрин видео с места пожара мэрии Волжского.

В городе Волжском Волгоградской области вечером в субботу, 8 июля 2023, загорелся мебельный цех на улице Портовой. Пламя охватило все здание, дымом заволокло всю округу. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Угрозы, что огонь перекинется на соседние здания нет, хотя ликвидировать возгорание мешает сильный ветер, сообщили в администрации Волжского.

- На месте создан штаб. Работают пожарные расчеты. Угрозы распространения огня на другие строения нет, - рассказали в мэрии.

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