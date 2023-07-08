В Волгоградской области тушат крупный пожар в мебельном цехе

13 пожарных машин тушат горящее производственное здание. Фото: администрация Волжского.

Вечером в субботу, 8 июля 2023 года, крупный пожар вспыхнул в Волжском – втором по величине городе Волгоградской области. Пламя охватило около 2000 квадратных метров в здании на улице Портовой, там загорелся мебельный цех. На месте работают пожарные расчеты. По данным МЧС к 22 часам пожар удалось локализовать. Обошлось без пострадавших и погибших. Прокуратура проводит проверку.

Пламя охватило около 2000 кв. метров. Скрин видео

- Происходило горение готовой продукции и сгораемых конструкций в производственном здании. Пожарные расчеты 5-го пожарно-спасательного отряда локализовали пожар в 21.50 на площади 2000 кв. метров, - сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Угрозы, что огонь перекинется на соседние здания нет, хотя ликвидировать возгорание мешает сильный ветер, сообщили в администрации Волжского.

Здание полыхает по всей площади. Фото: прокуратура Волгоградской области

С огнем борются уже несколько часов. Сообщение о возгорании поступило в 19.39. Пожару присвоили второй уровень сложности. На место ЧП стянуты большие силы пожарных – 48 человек и 18 машин. Причину возгорания еще предстоит установить.