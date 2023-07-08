Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июля 2023 16:59

В Волгограде на два дня отключат телерадиосигнал

11 и 12 июля 2023 года в Волгограде не будут работать два радио
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Радиосигнала не будет с утра.

Радиосигнала не будет с утра.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В начале следующей недели жители Волгограда на два дня останутся без привычных радиостанций. На 11 и 12 июля 2023 года запланировано отключение телерадиосигнала из-за профилактических работ на передающем оборудовании, сообщили в филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети по Волгоградской области.

Так, 11 июля 2023 в Волгограде уйдет на профилактику радио «Юмор FM». Его не будет в эфире с 8.00 до 13.00. На 12 июля запланировано отключение радио «Шансон». Песен с этой радиостанции волгоградцы не услышат также с 8 до 13 часов.

Но радио это полбеды. На следующей неделе также стартуют массовые отключения горячей воды в двух районах. будут и массовые перебои с электричеством.