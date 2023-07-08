В Волгограде на два дня отключат телерадиосигнал

Радиосигнала не будет с утра. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В начале следующей недели жители Волгограда на два дня останутся без привычных радиостанций. На 11 и 12 июля 2023 года запланировано отключение телерадиосигнала из-за профилактических работ на передающем оборудовании, сообщили в филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети по Волгоградской области.

Так, 11 июля 2023 в Волгограде уйдет на профилактику радио «Юмор FM». Его не будет в эфире с 8.00 до 13.00. На 12 июля запланировано отключение радио «Шансон». Песен с этой радиостанции волгоградцы не услышат также с 8 до 13 часов.

Но радио это полбеды. На следующей неделе также стартуют массовые отключения горячей воды в двух районах. будут и массовые перебои с электричеством.