В Волгограде с 11 июля отключат горячую воду в двух районах

Большинство волгоградцев будут сидеть без горяченькой три дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 11 и 12 июля 2023 года в графике отключений горячей воды в Волгограде значатся жилые массивы двух районов областного центра. Греть воду и мыться в тазике будут жители сотен домов Краснооктябрьского района и нескольких домов в центре, сообщили в «Концессиях теплоснабжения».

Три дня – с 11 по 13 июля 2023 – будут жить без горячей воды жители Краснооктябрьского района, дома которых расположены от проспекта Металлургов до Мамаева кургана. С писке адресов улицы Алехина, Еременко, Вершинина, 39-й Гвардейской, Библиотечная, Зорге, Репина, а также 4-х Связистов, Правды, Лермонтова, Нестерова, Высокая, Промышленная и Новоремесленная. С 12 по 14 июля мыться в тазике будут жители массива от проспекта Металлургов до Титова. В списке адресов также улицы Штеменко, Триумфальная, Бажова, Поддубного, Качалова, Аэрофлотская и 40 домиков.

Жителям большого массива в Центральном районе отсрочили коммунальные страдания. Так что на две недели – с 11 по 24 июля - без горячей воды будут обходиться всего два дома – на улице Кубанской, 15 и 15А.

Смотрите полный график отключений горячей воды в Волгограде на июль 2023: адреса, даты.