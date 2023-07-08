В Волгограде 9 июля отключат электричество в Ворошиловском районе

Отключения в выходной не будут массовыми. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде энергетики запланировали ремонтные работы на электросетях и связанные с ними отключения электричества даже на воскресенье. К счастью, они не будут массовыми. В 40-градусную жару без электроэнергии, холодка от сплитов и без холодильников 9 июля 2023 года останутся всего два многоквартирных дома на Дар-Горе в Ворошиловском районе Волгограда, сообщили в «Россети Юг».

Среди коммунальных страдальцев, которых затронут отключения электричества 9 июля 2023, окажутся жители большой девятиэтажки по адресам: улица Кузнецкая, 34 и улица Ардатовская, 16. Света у них не будет, согласно графику, с 9.00 до 17.00.

Зато в понедельник в графике отключений электричества в Волгограде уже четыре района - ТЗР, Дзержинский, Центральный и Ворошиловский. Список адресов мы опубликуем позже, так как он еще не согласован. При этом уже запланированные отключения могут перенести на другой день.

На следующей неделе же запланированы массовые отключения горячей воды в Краснооктябрьском и в центре.