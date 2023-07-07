Дед закричал: «Ты что, гад, творишь». Подробности страшного ДТП под Волгоградом, в котором погиб 10-летний мальчик

Авария произошла под Новониколевском Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Семья погибшего в ДТП 10-летнего Арсения ищет виновника смертельной аварии, которая произошла в Новониколаевском районе 4 июля. Согласно официальному протоколу ГУ МВД по Волгоградской области, водитель УАЗ Patriot в котором находился ребенок, не справился с управлением и машина опрокинулась. Однако родственники пострадавшей семьи не согласны с таким утверждением и не теряют надежды найти водителя, устроившего то страшное ДТП. «КП-Волгоград» пообщалась с родственником погибшего мальчика.

Водитель уходил от лобового столкновения

Подробности страшной аварии рассказал Артем – муж двоюродной сестры погибшего мальчика. Сейчас мужчина находится в больнице и следит за состоянием пострадавших. Все произошло 4 июля 2023 года около 10:20 на 670 км трассы Р-22. Бабушка, дедушка и 10-летний Арсений сели в УАЗ и из Волжского поехали к родственникам в гости в поселок Елань-Колено Воронежской области. Впереди ехали на автомобиле Hyundai родители мальчика. Бабушка смотрела, как её внук дремлет на заднем сидении, дедушка вел машину. Казалось, ничто не предвещало беды.

- У деда стаж вождения – более 45 лет. Он работал дальнобойщиком, поэтому никогда не превышал скорость. В тот день он ехал не более 90 км/ч, - рассказывает Артем.

По словам водителя, на 670 километре трассы на горизонте показалась машина, которая по цвету сливалась с дорогой, перестроилась на встречную полосу и начала быстро сближаться.

- Последнее, что дед смог сказать перед столкновением: «Ты что ж, гад, творишь?», и совершил экстренное торможение, но, к сожалению, и это не спасло, - говорит родственник пострадавших.

После столкновения УАЗ закрутило и выбросило в кювет. Виновник аварии, который, по воспоминаниям пострадавших, был то ли на серой LADA Vesta, то ли Granta, сразу скрылся с места аварии, а пострадавшим пришлось выбираться из покореженной машины.

- Родители мальчика, которые ехали впереди, когда увидели в зеркале, как белый УАЗ летит, уничтожаясь о полотно трассы, пришли в ужас. Мать Арсения выбежала, начала кричать: "Это не наши, это не наши!". Но, к сожалению, её надежды не оправдались, - рассказывает Артем.

Первым через лобовое стекло вылез дедушка, он начал вытаскивать супругу. Арсения не было в салоне, хотя мальчик был пристегнут. Чуть позже его нашли поодаль машины на асфальте.

- Роман и Наталья (так зовут родителей мальчика - прим. ред.) склонились над окровавленным Арсением, Наталья постоянно кричала: "Дыши, дыши!", Роман молился, - делится подробностями Артем.

К сожалению, черепно-мозговая травма оказалась тяжелой и несовместимой с жизнью. Ребенок скончался на месте аварии. Пострадавшие взрослые были направлены в медучреждение с многочисленными травмами – у бабушки оказались сломаны две руки и ребра, у деда был зафиксирован перелом руки и ссадины. Сегодня они себя чувствуют уже лучше, но боль от потери ребенка не утихает. Кроме того, они хотят восстановить справедливость и найти нарушителя, который не просто лишил жизни их внука, но и трусливо скрылся с места происшествия.

Мимо проезжали две машины: разыскиваются свидетели ДТП

- Видеорегистратора в разбившейся машине не было, с ним было бы гораздо проще найти нарушителя. Но ведь авария случилась, свидетелями должны были стать водители, которые проезжали мимо. Почему с ними не поговорили? – возмущается Артем.

Родственникам известно, что вероятными свидетелями были водитель тентового КАМАЗа с номерами 134 региона, и водитель рейсового автобуса из 5 региона.

- Любые свидетели и данные для нас на вес золота, - заверяет родственник пострадавших. - Если ыы были там и видели, что произошло, пожалуйста, свяжитесь с нами!

Артем вместе с пострадавшими подали заявление в областную прокуратуру и его приняли. Теперь осталось дело за свидетелями. Родственники погибшего 10-летнего Арсения просят всех, кто стал очевидцем той страшной аварии, связаться с ними по телефону 89610663371 или написать на почту goshazaborovsky@yandex.ru.