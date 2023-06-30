В конце лета в Камышине пройдет юбилейный Арбузный фестиваль

В этом году Арбузный фестиваль пройдет в пятнадцатый раз Фото: Алексей КОПАЕВ

Город Камышин Волгоградской области снова станет эпицентром поедания арбузов. В конце лета там в юбилейный, пятнадцатый раз пройдет традиционный Арбузный фестиваль. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на организаторов, праздник будет идти в течение двух дней. Арбузный фестиваль в Камышине состоится 26 и 27 августа 2023 года.

Местом проведения был выбран парк «Топольки». Уже сейчас к празднику готовится яркая программа. Традиционно во время фестиваля камышане делают интересные фигуры из ягоды, а также определяют, кто вырастил самый большой арбуз. В прошлом нашли арбузище весом 48,5 килограмма. И, конечно же, гости праздника съедят тонные полосатых ягод.