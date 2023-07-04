В Волгограде на диком пляже утонул 79-летний пенсионер

Пожилого мужчину вытащили из Волги на диком пляже Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде и области, к сожалению, растет число утонувших жителей. Днем 4 июля в областном центре из Волги мертвым вытащили 79-летнего пенсионера. Он утонул в реке у дикого пляжа на Спартановке.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, трагедия произошла недалеко от дома №4 по улице Грамши. Очевидцы видели, как пенсионер пришел искупаться. Он нырнул в воду и пропал. Волгоградцы бросились на помощь, однако на берег вытащили уже мертвого мужчину.

- Тело без повреждений и признаков насильственной смерти, предварительная причина смерти - механическая асфиксия в результате утопления, - отметили в следкоме.

Следователи организовали проверку.

Напомним, также во вторник жители Волгограда в пруду в Краснооктябрьском районе нашли мертвым мужчину, который пропал без вести 29 июня.