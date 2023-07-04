Пропавший 29 июня 20-летний волгоградец обнаружен мертвым в воде

Следственный комитет организовал проверку Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Краснооктябрьском районе Волгограда местные жители сегодня утром, 4 июля, обнаружили страшную находку в пруду на улице Сад Мичурина – бездыханное тело мужчины. Им оказался пропавший еще 29 июня волгоградец. Эту информацию подтвердили в СУ СКР по Волгоградской области.

По версии следствия, вечером 29 июня мужчина ушел из дома на улице Обливская. Родственники его долго искали, но поиски были тщетны. Его труп обнаружили рыбаки в пруду по улице Сад Мичурина.

Следов насильственной смерти не было обнаружено, вероятнее всего мужчина захлебнулся водой в результате утопления. Следственным комитетом организована проверка.