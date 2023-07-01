В Волгоградской области открыли 12 станций быстрой зарядки электромобилей

В области увеличилось число зарядных комплексов для электромобилей Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде состоялся автопробег активисты сообщества «Электроводы VLG», приуроченный к открытию сети быстрых зарядных станций для электромобилей. В регионе заработали 12 комплексов, необходимых машинам, которые ездят на электричестве.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области, развитие сети зарядных станций позволит шире использовать электромобили на территории региона как местным владельцам, так и путешественникам. На недавнем Петербургском международном экономическом форуме регион заключил соглашения для развития городского общественного электротранспорта и зарядной инфраструктуры.

Быстрые зарядки в Волгограде появились в двух местах. Фото: администрация Волгоградской области.

- В рамках первого этапа 2023 года установлены 12 быстрых станций. Места их расположения выбраны с учетом мнения владельцев электромобилей и позволяют использовать электромобиль для свободного передвижения по территории Волгоградской области. Также локации актуальны для транзитников, которые едут через регион в сторону курортов Краснодарского края, Крыма и Северного Кавказа, - рассказал генеральный директор АО «Центр цифровой трансформации» Сергей Торбин.

В Волгограде установлены две быстрые зарядные станции для электромобилей - на Самарском разъезде в Дзержинском районе и у ТЦ «Космос» в Кировском районе. Также они находятся в Волжском, Ленинске, Октябрьском, Котельниково, Камышине, Михайловке, Фролово, Урюпинске.

Напомним, в прошлом году в Волгограде появился первый зарядный комплекс для электромобилей.