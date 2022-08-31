В Волгограде открылась зарядная станция для электромобилей

В Волгограде открылась первая зарядная станция для электрокаров Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде 31 августа появился первый в регионе зарядный комплекс для электромобилей. Его открыли напротив ТРК «Европа Сити Молл». Еще одна зарядная станция в последний день лета заработает в Волжском на улице Карбышева. В Волгоградской области растет число машин с электродвигателями. Их владельцы ранее были вынуждены заряжать авто у себя дома. Корреспондент сайта volgograd.kp.ru увидел, как выглядит электрозаправка и выяснил у водителей, какие преимущества есть у электрокаров по сравнению с обычными машинами.

Для полной зарядки нужно подождать порядка 30 минут Фото: Эдуард Пальгунов

Зарядная станция в центре Волгограда была построена достаточно быстро, работы проводились с весны. Комплекс состоит из двух зарядных станций, одновременно могут заряжаться 6 автомобилей. Энергия добывается как из сети, так и благодаря солнечным батареям.

На станции представлены кабели разных разъемов Фото: Эдуард Пальгунов

- Это мультизарядный комплекс, состоящий из двух зарядных станций мощностью по 60 кВт по постоянному току и 22 кВт по переменному току. Комплекс также потребляет солнечную энергию, крыша выполнена из солнечных элементов мощностью 15 кВт, - сообщил руководитель технического управления АО «Электротранспортплюс» Алексей Назаренко.

В Волгоградской области насчитывается более трехсот электромобилей Фото: Эдуард Пальгунов

Для полной зарядки электромобилю необходимо стоять на станции порядка 30-40 минут. Также предусмотрен и режим быстрого заряда в течение нескольких минут. Электрокары заряжаются не быстро, зато это куда дешевле, чем заправка бензином или дизельным топливом. 1 киловатт-час на станции стоит 16 рублей. Если зарядить двигатель на 40 кВт, примерно на 350 км, то придется потратить 640 рублей – это в разы дешевле, чем на обычных АЗС. По нынешним ценам бензина на 640 рублей хватит примерно на 100 км. Выгода – один из важнейших показателей, из-за которых водители пересаживаются на электромобили.

Есть в Волгограде и "Tesla" Фото: Эдуард Пальгунов

- Я сначала приобрел «Nissan Leaf» - это самый популярный сейчас электромобиль в России и мире. Купил, чтобы попробовать, что из себя представляет электромобиль. Мне очень понравилось. Преимущества - приемистость машины, то есть управляемость, быстрый разгон, футуристичный внешний вид и, самое главное, экономичность и экологичность. Я заезжаю в гараж и не думаю, что в нем и в доме будет вонять выхлопными газами, - рассказал владелец «Tesla» Михаил Фурманов.

Волгоградец отметил, что «Nissan» с электрическим двигателем быстро продал в Волгограде. На смену ему он купил «Tesla» из Америки.

- Я пригнал «Tesla» за 2,3 миллиона рублей, по нынешним деньгам это чуть дороже, наверное, самой заряженной «Лады Веста». Но если поискать, то можно найти и дешевле электромобиль на американских аукционах. Сейчас стало чуть сложнее приобрести из-за логистики, доставка в Россию занимает больше времени, - поделился Михаил.

Пока авто заряжается, водитель может сходить куда-нибудь по своим делам Фото: Эдуард Пальгунов

Говорят, что обслуживание электромобиля очень накладное. Михаил развеял эти мифы.

- За полгода я только 2 раза бочок с водой для омывателя заправлял, больше никаких затрат не было. Масло менять не надо, тормозные колодки тоже. За счет рекуперации машина тормозит двигателем, колодки не стираются, в общем минимальные затраты. У электродвигателя надежность гораздо выше, чем у бензинового. Те же троллейбусы или трамваи ездят с 70-х годов и никак не ломаются, - рассказал волгоградский владелец «Tesla».

У владельцев электрокаров есть приложения, по которому они могут забронировать определенное время для заправки. Это удобно, чтобы не томиться в ожидании у станции и спланировать свое время. Все-таки зарядка электрокара не быстрая.

Во время церемонии открытия зарядной станции был отмечено, что в Волгоградской области на сегодняшний день зарегистрировано 344 электромобиля. Все их владельцы заряжают дома, как ноутбук. В домашних условиях зарядка длится всю ночь, и за это время полностью двигатель не заряжается. Кроме того, это можно сделать в частном доме, тем, кто живет в квартире, зарядить электрокар почти невозможно. Из-за роста числа автомобилей с электродвигателями в регионе ограничиваться двумя комплексами в Волгограде и Волжском не собираются.

- В нашем регионе реализуется государственная программа энергоснабжения и повышения энергетической эффективности. В ее рамках запланированы мероприятия по созданию таких зарядных станций. Программой предусмотрено до 2024 года появление до 40 зарядных комплексов для электромобилей, - заявила председатель комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Наталья Стрельцова.

В Волгоградской области в ближайшие годы хотят построить около 40 станций для зарядки электрокаров Фото: Эдуард Пальгунов

На федеральном уровне утверждена и действует концепция по развитию производства и использования электрического автотранспорта. До 2024 года в России планируют увеличить выпуск электромобилей.