Санитарные врачи в водоемах Волгоградской области ищут холеру

Санитарные врачи каждую неделю исследуют воду в водоемах области Фото: Иван МАКЕЕВ

Волгоградский Роспотребнадзор отчитался, какие требования предъявляет при организации пляжей и о проводимом мониторинге за водными объектами на наличие возбудителей холеры. На парламентском часе в облдуме на вопросы ответила руководитель ведомства Ольга Зубарева.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Управлении Роспотребнадзора, стационарные точки для отбора проб воды установлены в водоемах, которые являются источником централизованного питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водопользования, на организованных и неорганизованных местах отдыха. Мониторинг проходит каждую неделю. По итогам лабораторных исследований токсигенные холерные вибрионы в водоемах области не обнаружены.

Напомним, в Волгограде в июне открылись 2 пляжа - в Советском и Красноармейском районах. В городе планируются места отдыха у воды еще в трех местах.