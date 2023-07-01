Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июля 2023 7:52

Санитарные врачи в водоемах Волгоградской области ищут холеру

Роспотребнадзор отчитался о подготовке
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Санитарные врачи каждую неделю исследуют воду в водоемах области

Санитарные врачи каждую неделю исследуют воду в водоемах области

Фото: Иван МАКЕЕВ

Волгоградский Роспотребнадзор отчитался, какие требования предъявляет при организации пляжей и о проводимом мониторинге за водными объектами на наличие возбудителей холеры. На парламентском часе в облдуме на вопросы ответила руководитель ведомства Ольга Зубарева.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Управлении Роспотребнадзора, стационарные точки для отбора проб воды установлены в водоемах, которые являются источником централизованного питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водопользования, на организованных и неорганизованных местах отдыха. Мониторинг проходит каждую неделю. По итогам лабораторных исследований токсигенные холерные вибрионы в водоемах области не обнаружены.

Напомним, в Волгограде в июне открылись 2 пляжа - в Советском и Красноармейском районах. В городе планируются места отдыха у воды еще в трех местах.