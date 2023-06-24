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НовостиОбщество24 июня 2023 6:18

24 июня откроются два пляжа в Волгограде

Позагорать на берегу Волги можно будет в Советском и Красноармейском районах
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пляж на Тулака уже готов принять волгоградцев.

Пляж на Тулака уже готов принять волгоградцев.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде в субботу, 24 июня 2023 года, откроются два пляжа. Накануне межведомственная комиссия проверила готовность места отдыха у воды на полуострове Сарептском в Красноармейском и на набережной Тулака в Советском районе, сообщили в мэрии.

- В период работы на всех зонах отдыха за безопасностью жителей будут следить спасатели на вышках, - рассказали в горадминистрации.

Еще три городских пляжа – на улице Михайлова на Нижнем Тракторном, на острове Сарпинском в Кировском и возле ЦПКиО в центре Волгограда – еще готовят к открытию. Там обустраивают необходимую инфраструктуру. Вот только можно ли будет где-то купаться, а не только загорать, пока не ясно. Окончательное решение за Роспотребнадзором, который проверяет состояние воды, почвы и воздуха на пляжах.