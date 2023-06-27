13-летнего подростка на самокате снес ВАЗ на юге Волгограда

Подростка увезли с места ДТП в больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Очередное ДТП с самокатчиком произошло около восьми часов вечера в Кировском районе Волгограда на улице Розы Люксембург. 44-летний водитель «ВАЗ-217030» не предоставил преимущество и снес на дороге 13-летнего подростка на самокате, сообщили в региональном главке МВД.

- По предварительной информации, 44-летний водитель «ВАЗ-217030» не предоставил преимущество в движении, - рассказали в ведомстве.

От столкновения с автомобилем самокатчик получил травмы. 13-летнего волгоградца с места ДТП увезли в медучреждение.

Напомним, волгоградцы на электросамокатах довольно часто становятся участниками ДТП. Особенно много их в центре. Медика сбил самокатчик в конце мая на улице Ленина в Комсомольском саду. Через несколько дней в больницу попала еще одна волгоградка, которую снесли в Ворошиловском районе на тротуаре рядом с рестораном «Римини». В июне в центре студент на электросамокате сбил 3-летнюю девочку. Поэтому 58% волгоградцев выступают за ограничение скорости этих СИМ до 15 км/ч и запрет для несовершеннолетних.